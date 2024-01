Trevisani: “Vlahovic da problema a soluzione della Juventus”

Dagli studi di Mediaset, Riccardo Trevisani ha parlato del recente rendimento di Dusan Vlahovic alla Juventus. Ecco le sue parole: "Sono contento che si sia capito che Vlahovic è la soluzione e non il problema di questa squadra visto che un mese fa sembrava un paracarro, invece è un giocatore determinante, fa gol pesantissimi, da tre punti. Vlahovic è un grande giocatore e lo è sempre stato e continuerà ad esserlo. Alla Juventus uno meglio di lui non c'è e se viene sempre sostituito non viene aiutato".