Trevisani: “Juventus? È bella da vedere. A Parma…”

Così Riccardo Trevisani negli studi di Sportmediaset: il suo punto di vista sul momento della Juve e sulla gara di Parma

Riccardo Trevisani, noto giornalista, direttamente negli studi di Sportmediaset ha analizzato il periodo che sta vivendo la Juventus di Luciano Spalletti, compresa il grande successo ottenuto dalla formazione bianconera a Parma la scorsa domenica. Di seguito le sue parole:

“La Juventus con Spalletti, se avesse segnato David quel rigore in una partita che avrebbe dovuto vincere contro il Lecce, avrebbe una media per fare 87 punti in campionato. Quota totalmente scudetto: gioca bene, si divertono a giocare, ci divertono, si vede che si divertono. Da anni che non era così divertente. C’è un altro modo di giocare, e anche la Juve è diversa, si diverte, è bella da vedere e segna quattro gol, tre gol, segna, anche quando non segna gioca bene, e sta andando ad un ritmo di gioco che non ha mai avuto negli ultimi anni

A Parma la Juventus ha vinto in nove, in nove! Perché Cambiaso non sta bene, cioè come Koopmeiners, è l’unico che Spalletti neanche riesce a migliorare. E Yildiz, si è fatto una passeggiata per 45 minuti, non stava bene, e ha lasciato la squadra. In 9, ma con 4 gol in trasferta, la Juve”.