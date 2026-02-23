Trevisani: “Calendario della Juventus? Ecco cosa ne penso”

Direttamente negli studi di Mediaset Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha espresso il proprio giudizio riguardo al calendario della Juventus. Questo il suo pensiero riguardo a tale tema:
“Se qualsiasi altra squadra avesse avuto un calendario della Juventus, qualsiasi altro allenatore al posto di Spalletti avrebbe fatto fare interrogazioni parlamentari. In quattordici giorni si è dovuta giocare la stagione con tutte squadre forti, un calendario inguardabile. Ho sentito lamentele per cose meno gravi di queste”.