Totti: “La Juventus ha fatto il mercato più importante”

Francesco Totti ha parlato del calciomercato delle squadre di Serie A: per l'ex calciatore è la Juventus il club ad aver operato meglio

Intervistato per Sky Sport, Francesco Totti ha parlato del calciomercato della Serie A. Per l’ex calciatore della Roma, più che i giallorossi, sarebbe stata la Juventus ad essersi mossa più efficacemente sul calciomercato. Ecco le sue parole: “Si sono rinforzate diverse squadre, soprattutto le più blasonate. La Juventus è la squadra che ha cercato di fare il mercato più importante. Se mi piace la Roma? Nì. All’ultimo, dopo tutti i casini successi, hanno cominciato a rischiare un po’ tutto. Ora sta a De Rossi metterli bene in campo, far sì che i giocatori riprendano la condizione migliore. Nell’ultimo mese ci siamo sentiti spesso e volentieri, è contento di ciò che sta facendo e ora proverà a fare meglio perché non pensava di partire così male. Ha la voglia e la testa per migliorare”.

Totti: “Del Piero e Maldini sono figure ingombranti”

Inoltre, lo storico giocatore della Roma ha parlato dell’assenza nell’attuale sistema calcistico di figure carismatiche come Del Piero e Maldini. Per Totti la spiegazione sarebbe semplice: “Perché diventi ingombrante, un nome importante offusca tutto il resto. Però se sei una persona competente e pure importante succede questo. Se non veniamo presi in considerazione, evidentemente si è legati ad altri obiettivi e pensieri. Se mi manca il mondo del calcio? Un po’ sì, ma sto bene ugualmente. Ho altri lavori e altre cose da fare. Dovessi però ricoprire una posizione nel calcio dovrebbe essere impegnativa, ma soprattutto importante”.