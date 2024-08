Tossani: “La Juve potremo giudicarla solo dopo 7-8 partite”

Michele Tossani ha parlato della Juventus vista in questo avvio di campionato: per il giornalista il giudizio andrebbe sospeso ancora un po'

Intervistato per Radio Bianconera, Michele Tossani si è espresso sulla Juventus vista in questo avvio di stagione. Per il giornalista, nonostante i buoni segnali, sarebbe ancora troppo prematuro dare un giudizio definitivo sui bianconeri, impegnati tra mercato e sviluppo di idee tattiche diverse.

Le parole di Tossani

“Possiamo già notare alcuni cambiamenti tipici del nuovo allenatore, ma siamo ancora all’inizio della stagione. Capisco l’entusiasmo dei tifosi che vivono di momenti, ma per avere un’idea più accurata sulle ambizioni della squadra dovremo aspettare almeno 7-8 partite di campionato, quando la squadra avrà acquisito il giusto ritmo e sarà al completo. Solo allora potremo capire se la squadra punta allo scudetto o a un piazzamento in Champions League”.