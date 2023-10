Juventus, Torna di moda un campione del mondo: fari puntati su De Paul

Tanti sono i nomi accostati ai bianconeri. Da Hojbjerg a Samardzic , passando per Berardi o Bernardeschi , ritorno gradito ad Allegri. Ma ce n’è uno che porterebbe una bella ventata d’entusiasmo a Torino. Parliamo di un campione del mondo, che è sempre stato uno dei pupilli della dirigenza bianconera fin dai tempi di Udine.

Ritorno di fiamma

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il nome di Rodrigo De Paul è tornato prepotentemente in cima alla lista dei papabili di Giuntoli e della Juventus. Questo perché, a differenza di Hojbjerg, l’argentino conosce già il nostro campionato. Potrebbe, quindi, entrare subito nei meccanismi di Allegri. De Paul al momento non è incedibile. Anzi, potrebbe verosimilmente lasciare l’Atletico Madrid e le necessità della Juventus potrebbero accelerare i tempi della sua partenza, già a gennaio.