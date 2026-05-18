La Lega Serie A, durante la mattinata, ha annunciato gli orari e i giorni dell'ultimo turno di campionato, tra cui il derby di Torino.
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È stata da poco ufficializzata la data e l'orario del derby tra Torino e Juventus. La partita si giocherà domenica 24 maggio alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino, casa dei granata. Lo annunciano anche i bianconeri con un comunicato sul proprio sito ufficiale:
"La Lega Serie A ha annunciato date e orari della 38ª giornata di campionato, che vedrà impegnata la squadra bianconera nell'ultimo match della stagione: la sfida sarà in trasferta contro il Torino.
SERIE A | DATA E ORARIO DI TORINO-JUVENTUS38ª giornata | Torino-Juventus -> domenica 24 maggio, ore 20:45".
Gli altri incontri dell'ultima giornataDi seguito il calendario completo:
-Venerdì 22 maggio, 20:45: Fiorentina-Atalanta
-Sabato 23 maggio, 18:00: Bologna-Inter
-Sabato 23 maggio, 20:45: Lazio-Pisa
-Domenica 24 maggio, 15:00: Parma-Sassuolo
-Domenica 24 maggio, 18:00: Napoli-Udinese
Anche per questa giornata è prevista la contemporaneità sui vari campi per le squadre ancora in corsa per l'Europa o per la salvezza. Dunque, di domenica alle 20:45 giocheranno:
-Cremonese-Como
-Lecce-Genoa
-Milan-Cagliari
-Torino-Juventus
-Verona-Roma
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