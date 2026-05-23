Thuram tenta il recupero

La Juventus si avvicina al derby contro il Torino con alcuni dubbi ancora da sciogliere. L'attenzione dello staff tecnico è concentrata soprattutto sulle condizioni di Khephren Thuram, alle prese con un problema fisico che continua a limitarne il rendimento. Il centrocampista francese convive da giorni con un edema osseo che non gli permette di allenarsi con continuità. Nelle prossime ore sosterrà un test decisivo alla Continassa. L'obiettivo sarà verificare la sua capacità di sostenere ritmi elevati senza accusare ulteriori fastidi. La presenza del francese nel derby resta quindi in bilico. Luciano Spalletti spera di poter contare su una delle pedine più importanti del centrocampo, soprattutto in una gara che potrebbe ancora avere un peso significativo nella corsa europea. La Juventus è infatti obbligata a conquistare i tre punti. Solo una vittoria permetterebbe ai bianconeri di continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. Oltre al successo, però, serviranno anche risultati favorevoli dagli altri campi.

Perin di nuovo titolare?

Tra le valutazioni dell'allenatore c'è anche quella relativa al ruolo di portiere. Nelle ultime settimane alcune prestazioni di Michele Di Gregorio hanno alimentato riflessioni all'interno dello staff tecnico. Per questo motivo non è esclusa una possibilità per Mattia Perin, che potrebbe ritrovare una maglia da titolare proprio nell'ultima giornata di campionato. Si tratterebbe di una scelta importante, considerando il peso della sfida e la necessità di non commettere errori. Spalletti sta analizzando ogni dettaglio prima di prendere una decisione definitiva. L'obiettivo è schierare la formazione più affidabile possibile in una partita che rappresenta l'ultima occasione per mantenere vive le ambizioni europee della squadra. Le prossime ore saranno decisive sia per il recupero di Thuram sia per la scelta tra i pali. Due situazioni che potrebbero influenzare in modo significativo l'assetto della formazione bianconera.

Torino senza pressioni ma con motivazioni

Dall'altra parte ci sarà un Torino che arriva al derby con una situazione di classifica decisamente più tranquilla. La squadra granata ha già raggiunto la salvezza e non ha obiettivi particolari da inseguire nell'ultima giornata. Questo non significa però che mancheranno le motivazioni. I granata vogliono chiudere la stagione con una prestazione importante davanti ai propri tifosi. Inoltre, il derby rappresenta sempre una partita speciale, indipendentemente dalla posizione in classifica. Il gruppo guidato da Roberto D'Aversa proverà anche a interrompere una lunga serie negativa contro i rivali cittadini. L'ultimo successo del Torino nel derby risale infatti al 2015. Da allora la Juventus ha mantenuto una netta superiorità nei confronti diretti. Per la formazione granata si profila un sistema di gioco basato sul 3-4-1-2. In attacco dovrebbero agire Giovanni Simeone e Duvan Zapata, favorito su Che Adams, supportati dalla qualità di Nikola Vlasic. Una coppia offensiva scelta per garantire fisicità, profondità e presenza costante nell'area avversaria.

La Juventus conosce l'importanza della sfida. Vincere sarà l'unico risultato utile per chiudere la stagione senza rimpianti e continuare a credere in un finale favorevole.