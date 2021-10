Verso Torino-Juventus: alla scoperta dei prossimi avversari

In vista del derby della Mola tra Torino e Juventus, andiamo alla scoperta dei prossimi avversari: come gioca la squadra di Juric?

Dopo la grande vittoria in Champions League contro il Chelsea, la Juventus si prepara ad affrontare il Torino. Il derby della Mole, come tutti i derby, non è mai una partita come le altre: rivalità storiche, un passato che ritorna e una vittoria che ha sempre una sapore speciale. Chi la spunterà questa volta? I bianconeri hanno cominciato la stagione nel peggiore dei modi, ma sono reduci da tre vittorie consecutive, contro Spezia, Sampdoria e Chelsea. La squadra di Massimiliano Allegri potrebbe aver cominciato ad ingranare, e se così fosse non ce ne sarebbe per nessuno. Dall'altra parte, il Torino di Ivan Juric è una delle sorprese di questo inizio di campionato, da non sottovalutare.