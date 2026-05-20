La Juventus si prepara a scendere in campo per l’ultimo turno di campionato. Ad attendere i bianconeri ci sarà il match contro i granata. Scopriamo dove seguire la gara.
La società bianconera, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, comunica a tutti i tifosi bianconeri come e dove vedere in TV e in streaming il derby contro il Torino. La gara in programma domenica 24 maggio alle ore 20:45, sarà valida per l’ultima giornata di Serie A.
La nota della Juventus“Torino e Juventus si affronteranno il 24 maggio nel match valido per la 38ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di domenica, alle ore 20:45.
SERIE A | DOVE VEDERE TORINO-JUVENTUS
La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su DAZN – tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC e su Sky Sport”.
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