L’allenatore del Torino, Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Sky al termine del derby della mole. Qui sotto le sue parole:

Volevate regalare una vittoria ai vostri tifosi, cosa pensa della gara? "Per come si era messa è come se avessimo vinto. È chiaro che ci tenevamo davanti al nostro pubblico, devo dire che questa è stata la partita dell'amore quella nostra nei confronti del nostro popolo e quella dei tifosi del Torino nei confronti della squadra.

Quello che è successe è successo al di fuori dello stadio e purtroppo c'è un problema culturale dove bisogna migliorare sotto tutti i punti di vista, perché non è possibile che una tifoseria può decidere se giocare o meno una partita, il contatto con i giocatori però questo è un problema culturale che ci dobbiamo portare avanti perché il derby è bello giocarlo con le famiglie e oggi c'era mia moglie con i miei figli e quindi non devo avere la preoccupazione che sia tutto a posto. Dobbiamo avere solo la preoccupazione di vincere o perdere una partita e poi magari esserci anche lo sfottò perché il bello del derby è questo. Però ripeto, questo è un problema culturale solo ed esclusivamente il calcio".