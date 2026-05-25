Il tecnico dei granata ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi al termine della sfida contro la Juventus.
L’allenatore del Torino, Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Sky al termine del derby della mole. Qui sotto le sue parole:
Volevate regalare una vittoria ai vostri tifosi, cosa pensa della gara? "Per come si era messa è come se avessimo vinto. È chiaro che ci tenevamo davanti al nostro pubblico, devo dire che questa è stata la partita dell'amore quella nostra nei confronti del nostro popolo e quella dei tifosi del Torino nei confronti della squadra.
Quello che è successe è successo al di fuori dello stadio e purtroppo c'è un problema culturale dove bisogna migliorare sotto tutti i punti di vista, perché non è possibile che una tifoseria può decidere se giocare o meno una partita, il contatto con i giocatori però questo è un problema culturale che ci dobbiamo portare avanti perché il derby è bello giocarlo con le famiglie e oggi c'era mia moglie con i miei figli e quindi non devo avere la preoccupazione che sia tutto a posto. Dobbiamo avere solo la preoccupazione di vincere o perdere una partita e poi magari esserci anche lo sfottò perché il bello del derby è questo. Però ripeto, questo è un problema culturale solo ed esclusivamente il calcio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA