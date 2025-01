Torino-Juve, Milinkovic-Savic: “Non soddisfatto sul gol subito”

Intervistato nel post partita della sfida di Serie A contro la Juventus, ha parlato il portiere del Torino, Vanja Milinkovic-Savic

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post match della partita di Serie A contro la Juventus, ha parlato il portiere del Torino, Vanja Milinkovic-Savic. Ecco le sue parole: “Non sono soddisfatto della mia reazione sul primo gol. Devo essere sincero con me stesso: conoscendo le mie capacità, non può entrare quella palla lì. Poi la partita è andata come è andata. Non abbiamo perso, siamo stati in partita sino alla fine. Quindi ci sarà tempo per analizzarlo”.

Inoltre, il portiere ha proseguito: “Quello che ci ha detto il mister all’intervallo in spogliatoio preferisco tenerlo per noi (ride ndr). Ci ha spinto subito quando siamo rientrati in campo e ci ha dato una grande mano”.