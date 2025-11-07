Torino, Casadei: "Consapevoli della forza della Juventus. Abbiamo..."

Cesare Casadei, centrocampista del Torino, in un’intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha parlato nel seguente modo del derby di domani contro la Juventus di Luciano Spalletti. Di seguito l’intervista completa del calciatore granata:

“Emozionante, tanto emozionante. Ne conosciamo il valore per noi, per la società, per i tifosi. È il mio primo derby: la prima cosa che mi viene mente è che sarò sommerso dalle emozioni. L’importante sarà saperle gestire, restare concentrati e non farsi prendere troppo dal momento per fare quello che bisogna fare. Pur consapevoli della forza della Juventus, in queste partite possono incidere la mentalità, l’atteggiamento e il cuore”.

“Sin dai primi giorni della settimana si è sentito un clima differente. Martedì, al Filadelfia durante l’allenamento, è stato importante stare con i tifosi: ci hanno trasmesso la loro energia per prepararci al meglio anche dal punto di vista caratteriale e sul piano della volontà”.

Lei ha 22 anni, è lontano dal calcio dei Giagnoni, dei Sala, ma anche dal Toro degli anni 90, però è da un po’ che vive a Torino: cosa ha capito del derby della Mole?

“Prima di tutto che la rivalità è tanta, ma per capire cosa significhi fino in fondo aspetto di giocarlo. Chi è al Toro da tanto tempo mi sta trasferendo il significato: è una partita importante, dal punto di vista emozionale è diversa dalle altre. I derby in generale, ma soprattutto questo di Torino, vanno oltre i valori tecnici e le tattiche. Ciò che conta è il fattore mentale, chi ha più fame di vincere”.

E il Toro quanta fame ha?