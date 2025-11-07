Torino, Casadei: "Consapevoli della forza della Juventus. Abbiamo..."

Cesare Casadei, centrocampista del Torino, in un’intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha parlato nel seguente modo del derby di domani contro la Juventus di Luciano Spalletti. Di seguito l’intervista completa del calciatore granata:
Casadei, chiuda gli occhi e pensi di essere già alle 18 di domani: come lo immagina il derby?
“Emozionante, tanto emozionante. Ne conosciamo il valore per noi, per la società, per i tifosi. È il mio primo derby: la prima cosa che mi viene mente è che sarò sommerso dalle emozioni. L’importante sarà saperle gestire, restare concentrati e non farsi prendere troppo dal momento per fare quello che bisogna fare. Pur consapevoli della forza della Juventus, in queste partite possono incidere la mentalità, l’atteggiamento e il cuore”.
Quanto è diversa questa vigilia?
“Sin dai primi giorni della settimana si è sentito un clima differente. Martedì, al Filadelfia durante l’allenamento, è stato importante stare con i tifosi: ci hanno trasmesso la loro energia per prepararci al meglio anche dal punto di vista caratteriale e sul piano della volontà”.
Lei ha 22 anni, è lontano dal calcio dei Giagnoni, dei Sala, ma anche dal Toro degli anni 90, però è da un po’ che vive a Torino: cosa ha capito del derby della Mole?
“Prima di tutto che la rivalità è tanta, ma per capire cosa significhi fino in fondo aspetto di giocarlo. Chi è al Toro da tanto tempo mi sta trasferendo il significato: è una partita importante, dal punto di vista emozionale è diversa dalle altre. I derby in generale, ma soprattutto questo di Torino, vanno oltre i valori tecnici e le tattiche. Ciò che conta è il fattore mentale, chi ha più fame di vincere”.
E il Toro quanta fame ha?
“Tantissima, è fuori dubbio. Siamo un Toro affamato, abbiamo tanta voglia di riscrivere un pezzettino di storia. Bisognerà tradurre questa fame preparando la partita al meglio: non sarà facile, ce la metteremo tutta”.
Qual è l’errore proprio da non commettere?
“Entrare con l’atteggiamento sbagliato. Può apparire difficile, perché in una partita così sentita sbagliare l’atteggiamento sarebbe da stupidi. Ma noi più che pensare all’errore da non fare, ci stiamo concentrando su quello che dobbiamo fare: stiamo curando qualsiasi dettaglio”.
Le va di pescare una parola per descrivere come state vivendo l’attesa nello spogliatoio?
“Io direi: adrenalina”.
Perché?
“Perché c’è tanta voglia di essere al fischio d’inizio: io proprio non vedo l’ora che il derby inizi. È il sentimento diffuso in tutta la squadra”.
Il destino le mette di fronte mister Spalletti che in Nazionale è stato il c.t. che l’ha convocato per la prima volta: che effetto fa trovarselo contro?
“Molte volte capita che ci si incroci dopo aver vissuto un’esperienza insieme. Ma dal momento che si è in campo, non si hanno amici. Sarà senza dubbio bello rivedere il mister, ma sapendo che oggi è l’allenatore della Juve…”.
A proposito di Nazionale, Gattuso è stato in visita al Filadelfia: lei quanto ci pensa all’azzurro?
“Non l’ho mai nascosto, per me sarebbe una grande soddisfazione tornare in Nazionale. Ma so che l’unica strada è fare bene con il Toro”.
La squalifica di Baroni sarà uno stimolo in più?
“Il mister in panchina può fare la differenza, comunque sia il suo lavoro lo svolge soprattutto durante la settimana. Sappiamo che lì sarà con noi”.
Baroni ha raccontato di avere una grande visione su di lei: sente che sta facendo un percorso che la porterà ad alzare l’asticella?
“Sin dal primo giorno, in ritiro, il mister ha sempre speso belle parole nei miei confronti e mi ha sempre dimostrato che crede in me. Mi sta dando tanta fiducia, penso che io sia in un percorso di crescita: mi sta dando modo di sbagliare, di esprimermi, di migliorare. Mi fido del percorso intrapreso con il mister, con lui potrò avere grandi soddisfazioni”.
Qual è l’insegnamento più importante di questo allenatore?
“Mi sta aiutando a capire quale deve essere la mia dimensione da calciatore. Sta cercando di farmi capire il mio posizionamento, i tempi di gioco: vede in me grandi doti fisiche da tradurre negli inserimenti e nel riempimento degli spazi”.
Lei è stato protagonista di grandi prove con Napoli, Genoa, Bologna, Pisa: a che punto sente?
“Le mie prestazioni hanno rispecchiato l’andamento della squadra: abbiamo iniziato il campionato non benissimo, pian piano ci siamo ripresi e adesso siamo in un periodo buono. Io mi sento bene, penso di essere in crescita”.
Nove mesi fa alla Gazzetta raccontava che il Toro era la sua scelta migliore: oggi la rifarebbe?
“Assolutamente la rifarei: ribadisco che il Toro è il club perfetto per me. Avevo bisogno di fiducia e di sentirmi importante, qui ho trovato tutto questo”.
Qual è la qualità migliore che il Toro ha aggiunto durante il campionato?
“Siamo cresciuti molto fino a diventare più consapevoli: oggi vedo una squadra più matura, abbiamo le idee chiare. Stiamo ingranando”.
Dove c’è ancora strada da fare?
“Dobbiamo migliorare sulla continuità cercando di vincere il più possibile. Questa squadra può competere con chiunque: il gruppo ha qualità e individualità importanti. Dobbiamo crederci di più”.
Ci racconta come è il gruppo?
“Siamo un bel gruppo, siamo uniti e stiamo bene. Si vede anche dal fatto che molte volte siamo andati sotto e poi abbiamo rimontato”.
Lei dove vive?
“L’anno scorso ero in centro, ora sono in pre-collina: è molto bello”.
Paolo Pulici sul derby diceva: “Siamo 11 contro 11. Ma noi siamo il Toro, loro no”. Che cosa lascia questa frase a un calciatore del Toro di oggi?
“Trasmette ciò che vuol dire essere il Toro, la voglia di portare in campo la nostra passione”.
A cosa rinuncerebbe per vincere il derby?
“Sono un romagnolo abbastanza scaramantico: non si dice, altrimenti non succede”.