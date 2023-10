Torino, Buongiorno ci sarà contro la Juve? “Sto lavorando per tornare, spero…”

In vista del match contro la Juve il Torino potrà contare su Buongiorno? Le parole del difensore granata sul suo rientro

In vista del derby della Mole contro la Juve il Torino è in piena difficoltà. L'allenatore granata Ivan Juric dovrà fare i conti con due infortuni pesanti nello stesso ruolo, quelli di Buongiorno e Sazonov .

Contro i bianconeri per il Torino si prospetta quindi una vera e propria emergenza difensiva. Intervenuto a margine dell'evento Pallone Granata, Buongiorno ha detto: "Io sto lavorando per ritornare in fretta, spero il rientro sia vicino".