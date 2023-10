Torino, emergenza in difesa in vista della Juve: infortunio anche per Sazonov

Dopo Buongiorno infortunio anche per Sazonov: in vista del derby della Mole contro la Juve il Torino è in piena emergenza difensiva

Va di male in peggio in casa Torino, dove Ivan Juric dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza difensiva in vista del match contro la Juve. Nel corso del match contro il Verona, infatti, si è infortunato anche Sazonov, il giocatore scelto per sostituire Buongiorno.

Una doppia assenza che rischia di pesare molto per i granata, che in vista del derby della Mole spera di recuperare almeno uno dei due. Se per il difensore italiano non sembra ci siano possibilità, per il georgiano ci sono invece speranze.

Dopo il cambio a causa di una brutta botta al piede sinistro, infatti, il difensore classe 2002 è in andato in ospedale per degli accertamenti. Per fortuna sembra che non siano state riscontrate fratture e per questo Sazonov potrebbe anche a tornare a disposizione di Juric. Staremo a vedere.

