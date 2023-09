I TOP e FLOP di Sassuolo-Juve: Szczesny e Gatti che combinate?

Termina con una sconfitta la sfida della Juve contro il Sassuolo, battuta 3-2 dagli uomini di Dionisi. I neroverdi hanno giocato un'ottima partita, particolarmente pericolosi in fase offensiva. La Juve al contrario non è riuscita a convincere, se non per degli spunti personali interessanti del solito Chiesa. Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo?