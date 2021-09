TOP e FLOP Juventus-Chelsea: tutti promossi, ma Chiesa è la star

Prestazione da incorniciare per la Juventus di Massimiliano Allegri, che vince contro il fortissimo Chelsea: Chiesa super, Rabiot normale

Nel momento più difficile, la Juventus ha alzato la testa e ha messo in campo una prestazione praticamente perfetta, contro un avversario di altissimo livello. Alla vigilia, i bianconeri erano dati per netti sfavoriti contro i campioni in carica del Chelsea, e invece la squadra di Massimiliano Allegri è riuscita a portare a casa il risultato. Qualcuno potrebbe obbiettare che non sia stata una Juventus "bella", con i Blues in pieno controllo del possesso di palla dal primo all'ultimo minuto, ma è il risultato quello conta. I bianconeri hanno saputo soffrire, si sono difesi con grande attenzione (cosa che non succedeva da molto tempo) e sono ripartiti in contropiede con grandissima efficacia. Un gioco semplice ma efficacie, che ha funzionato alla perfezione.