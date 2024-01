I TOP e FLOP di Juve-Salernitana: Yildiz stella, Gatti in ombra

Altro che corto muso: la Juve contro la Salernitana ha messo in campo una prestazione più che convincente, cattiva e grintosa. Un 6-1 pieno, che non lascia spazio a dubbi e che regala ai bianconeri la qualificazione ai quarti di finale. Ma chi sono stati i TOP e FLOP della Juve?

Tra i TOP impossibile non inserire Cambiaso e Chiesa, le vere spine nel fianco della difesa della Salernitana. I due italiani hanno convinto a pieno, così come Miretti, autore di un gol. Ottima prova anche per Rugani e Weah, così come per il subentrato Yildiz. Sarà anche giovane, ma il turco è una stella.