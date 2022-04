I TOP e FLOP di Juve-Inter: Rabiot aggressivo, Morata sfortunato

Dalla prestazione super di Rabiot fino ai problemi dell'attacco bianconero: i TOP e FLOP del Derby d'Italia tra Juve e Inter

redazionejuvenews

Contro l'Inter la Juve scende in campo con una formazione super offensiva e con la giusta mentalità ma viene sconfitta. Questo è il calcio, che non sempre premia la squadra migliore in campo. Il "doppio" rigore di Calhanoglu decide la partita, ma l'ottima prestazione dei bianconeri resta. E' da qui che si dovrà ripartire. Ora la Juve dovrà difendere il quarto posto nelle ultime sette giornate di campionato, così da partecipare alla prossima Champions League e provare a vincere lo scudetto il prossimo anno. Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo?

Tra le fila bianconere, il TOP della partita è stato Adrien Rabiot. Dopo tante, tantissime partite deludenti, il centrocampista francese tira fuori una prestazione praticamente perfetta. Pressing a tutto campo, aggressività, verticalizzazioni, il classe 1995 ci mette una grinta che non si era mai vista a Torino. La differenza probabilmente la fa il ruolo: non più esterno sinistro ma centrocampista in una mediana a due. Molto più a suo agio. Tra i migliori in campo anche Cuadrado, come sempre determinante sulla fascia destra, e Zakaria, subentrato alla grande a Locatelli. Il palo colpito dallo svizzero nel secondo tempo starà ancora tremando.

Trovare dei veri e propri FLOP nella prestazione bianconera è difficile. forse il peggiore in campo è però Morata, molto sfortunato. In attacco ci prova ma manca l'appuntamento con il gol per una questione di centimetri. In difesa ci mette grinta, anche troppa: è lui a fare il fallo su Dumfries che porta al calcio di rigore che decide il match. Oltre a lui, male anche il resto dell'attacco, da Vlahovic e Dybala fino a Kean. Parliamoci chiaro: nessun errore, una buona partita, ma nessuno di loro riesce a rendersi veramente pericoloso. La difesa dell'Inter, con Skriniar e Brozovic sugli scudi, fa buona guardia e loro non riescono a sfondare. Rimandati.