I TOP e FLOP di Inter-Juve: 5,5 di incoraggiamento per Yildiz

Niente da fare per la Juve, fermata sull'1-0 da un'ottima Inter. I bianconeri non sfruttano la possibilità di superare i nerazzurri e ora sono costretti a guardare da dietro la squadra di Inzaghi. Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo ?

I tre TOP della Juve sono senza ombra di dubbio Szczesny, Bremer e McKennie . Il portiere polacco è stato decisivo in almeno due occasioni, così come il difensore brasiliano che ha passato 90 minuti a fare a sportellate con gli attaccanti nerazzurri. McKennie è stato invece il cuore pulsante della manovra bianconera: decisivo

Tra i FLOP, invece, impossibile non inserire Vlahovic. Il bomber serbo ha trovato pochissimo spazio e come se non bastasse ha anche sprecato un'occasione chiarissima. Bocciato anche Yildiz, che non può che prendere un 5,5 di incoraggiamento. Le qualità ci sono ma c'è ancora tanto da migliorare. Serata no per Gatti, autore dell'autogol che ha deciso la serata.