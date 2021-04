Toni: “Chiesa? Per lui sarà difficile confermarsi a questo livello…”

L'ex attaccante ha parlato

TORINO - Luca Toni , ex attaccante, ha parlato di vari temi sul suo profilo Tik Tok, tra cui la stagione della Juventus , le recenti prestazioni di Federico Chiesa ed ha analizzato il primo campionato di Andrea Pirlo da allenatore. Queste le sue parole: "Chiesa è arrivato in una squadra in cui bisogna vincere subito, ha avuto un po' di difficoltà all'inizio poi è venuto fuori. Insieme a Ronaldo è quello che ha fatto meglio quest'anno. Per lui sarà difficile confermarsi a questo livello. Pirlo? Si è trovato alla Juventus in una fase di cambiamento . Sono stati presi giovani importanti ed hanno venduto giocatori di livello. L'Inter di Conte? Quando gioca solo il campionato, difficilmente lo perde. È successo alla Juve, è successo al Chelsea. Si vede la mano dell'allenatore nell'Inter, è stata la squadra più continua, merita sicuramente di vincere il campionato. Certo, questa Inter non può uscire ai gironi".

A proposito di Juventus ha parlato al termine del match vinto contro il Genoa per 3-1 il tecnico Andrea Pirlo in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Avevamo interpretato bene la gara, eravamo partiti con l'atteggiamento giusto, sembrava tutto facile, poi a fine primo tempo abbiamo subito questa occasione per mancanza di concentrazione e poteva costarci caro. Siamo tornati in campo volendo fare la partita, ma ci siamo abbassati troppo e abbiamo rischiato, non riuscendo poi a sfruttare alcune occasioni che potevano farci condurre la partita in modo un po' più tranquillo. Purtroppo ci siamo complicati la vita in alcune partite che sulla carta sembravano più abbordabili e abbiamo perso punti per strada. Oggi non è stato così perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo e sembravamo in dominio del gioco, invece qualche disattenzione ci ha portato a faticare un po' più del dovuto".