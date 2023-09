Toni: “Assenza delle coppe? Piccolo vantaggio per la Juventus”

Luca Toni ha fatto il suo pronostico per la vittoria del titolo della Seria A: per l'ex calciatore la Juventus avrebbe un piccolo vantaggio

Raggiunto dai microfoni della stampa in occasione dell'Italia Padel Awards al Foro Italico di Roma, Luca Toni ha parlato della lotta per lo Scudetto. Per il Campione del Mondo 2006, la Juventus potrebbe trarre beneficio dal fatto di non essere impegnata in Europa.