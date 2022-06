Tevez si presenta al Rosario: “Conte mio modello in panchina. Chiamerò Di Maria”

Le dichiarazioni dell'ex giocatore della Juventus, che dopo il suo ritiro dal calcio giocato, sembra già pronto a sedersi in panchina la prossima stagione

redazionejuvenews

Di pochi giorni fa è stata la notizia dell'addio al calciogiocato di Carlitos Tevez. L'ex attaccante, tra le altre anche della Juventus, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, spiegando di non aver più nulla da dare sul campo a questo sport. Ma l'amore di Tevez per il pallone non è esaurito, tanto che l'Apache si è subito buttato in una nuova avventura. L'argentino è infatti il nuovo tecnico del Rosario Central, passando quindi subito dal campo alla panchina: una nuova per il calciatore argentino, che non si è mai tirato indietro sul campo e non lo farà nemmeno sulla panchina, come confermato nella conferenzastampa di presentazione, tenutasi ieri sera.

"Ho deciso di raccogliere questa prima sfida per i tifosi. Se facciamo le cose per bene, possiamo passare alla storia. Sono grato al club per l'opportunità che mi ha dato. Sono molto felice di aver fatto questa scelta. Ho un grande modello come allenatore, che è stato Conte alla Juve. Cercherò di dare un po' di me alla mia squadra. Per rispetto dei miei giocatori, non parlerò di rinforzi. Abbiamo già una partita venerdì prossimo”.

"Ho detto ai giocatori che in ogni allenamento devono dimostrare di tenerci a questa squadra. Faremo salire in classifica il club. Quando ho pensato di fare l'allenatore, ho pensato a quattro squadre e una di queste era il Rosario Central, per questo non ho esitato quando mi hanno chiamato". Chiusura su Di Maria, obiettivo della Juventus ma con un futuro dichiarato proprio al Rosario: "Di Maria? Ora non potrei parlarci. Pensate che parlo a malapena con mia moglie dal lavoro che ho. Vorrei che venisse, a chi non piacerebbe. Quando la situazione sarà più calma, io lo chiamerò e gli chiederò cosa vuole fare. Sappiamo della sua personalità: sarebbe molto positivo per la rosa, per l'esperienza che trasmetterebbe a questi ragazzi".