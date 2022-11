Ex Juventus, Carlos Teve si dimette da tecnico del Rosario Central

Carlos Tevez ha annunciato il suo addio dal Rosario Central. L'ex allenatore del club argentino ha rassegnato le sue dimissioni.

redazionejuvenews

Dopo solo pochi mesi di avventura come allenatore, Carlos Tevezha annunciato in conferenza stampa le sue dimissioni da tecnico del Rosario Central. L'ex Juventus, nel suo breve interregno con il club argentino, ha guidato la squadra da giugno a novembre, per un totale di 23 partite, di cui 6 vinte, 10 pareggiate e 7 perse, lasciando i gialloblù al 20esimo posto nella classifica della Liga Argentina.

Ecco le parole dell'Apache in conferenza: "Informo la gente di Central che mi faccio da parte. Voglio ringraziare chi mi ha sostenuto in questi mesi. Non voglio essere un ostacolo in mezzo alle elezioni. Non mi è piaciuto che il mio nome sia usato per la politica del club. La cosa più sensata è farsi da parte. Nel mio futuro ho deciso di fare l'allenatore. È una cosa che mi entusiasma ed entusiasma i miei fratelli, che fanno parte di questo progetto e con cui ho già iniziato a lavorare da qualche mese. Sono molto carico".

Dichiarazioni che sanciscono l'addio anticipato dai rosarini, ma la nuova carriera intrapresa dall'Apache sarà quella di allenatore, in attesa della prossima chiamata, per dimostrare di essere un campione non solo in campo ma anche seduto in panchina, a guidare i nuovi talenti del calcio.