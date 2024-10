Tevez, l’accusa dell’ex Juve: “L’Indipendiente mi ha mentito”

L'ex Juve Carlos Tevez accusa l'Indipendiente, squadra che ha allenato per una stagione: "Mi devono ancora dei soldi"

Dopo la fine della sua carriera da giocatore l’ex Juve Carlos Tevez è diventato allenatore. L’argentino si è seduto prima sulla panchina del Boca Juniors e poi per una stagione su quella dell’Indipendiente. Con quest’ultima ha allenato 32 partite con una buona media di 1,66 punti per partita… ma non è tutto oro quel che luccica. Intervistato da Tyc Sports l’Apache ha spiegato: “Sono andato all’Independiente gratis. Mi hanno mentito, dicono che devo dei soldi e non mi hanno pagato. Se non si risolve la questione, andrò in tribunale. Sto analizzando la situazione, sono andato nel momento peggiore e i dirigenti mi hanno deluso. Boca Juniors? È molto difficile dare un’opinione, soprattutto sapendo che non ci si identifica con i responsabili. Ero al Boca quando questa dirigenza ci ha colpito duramente quando non abbiamo fatto bene in Libertadores o quando eravamo fuori”.

Juve, le parole di Tevez

A detta dell’ex Juve, quindi, l’Indipendiente gli deve ancora parte dello stipendio, ma la situazione del club argentino è delicata e l’attaccante è pronto anche ad agire per vie legali. Sul campo Tevez non si è mai tirato indietro e ora è pronto a farlo di nuovo anche per far valere i propri diritti in tribunale.