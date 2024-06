Teotino: “La Juventus farà cose molto importanti sul mercato”

Gianfranco Teotino ha parlato dei piani di mercato della Juventus: per il giornalista, si prospetterebbe una campagna acquisti importante

Dagli studi di Sky Calciomercato l’Originale, Gianfranco Teotino ha commentato i primi movimenti e rumors della campagna acquisti della Juventus. Per il giornalista, ci sarebbero i presupposti per credere a una campagna acquisti molto rilevante. Ecco le sue parole: “La Juventus farà delle cose molto importanti in questo mercato, Douglas Luiz è un giocatore molto forte, una mezzala a tutto campo cresciuto molto in questa stagione ma non mi convincete dicendo che è un grande affare perché comunque costerà 65 milioni. L’affare l’ha fatto l’Atalanta riscattando De Ketalaere. Dal punto di vista tecnico è un’operazione importante, in questa stagione ha fatto tanti assist”.