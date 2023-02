Continua la polemica sul Barcellona, ma per Tebas Calciopoli era peggio

Non accenna a placarsi la polemica in Spagna sul Barcellona, che avrebbe pagato il vice-presidente degli arbitri. Sul caso è intervenuto il presidente della Liga Javier Tebas, che ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, parlando anche di Calciopoli. Ecco le sue parole: "Non so se ha influito sui risultati, ma da presidente della Liga non mi piace, non è giusto e va chiarita la situazione. E' tutto molto sorprendente, ma molto grave, sta facendo molti danni al calcio spagnolo. Non ho visto partite strane, ma per mia esperienza non si è visto nulla di strano nelle partite truccate. Non è facile vederlo direttamente.