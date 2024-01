Taveri: “Nessuna squadra in Italia ha il morale alto come la Juventus”

Dagli studi di Mediaset, Mino Taveri ha disaminato il momento della Juventus alla luce anche del successo in Coppa Italia contro la Salernitana. Per il giornalista i bianconeri vivrebbero un momento particolarmente felice. Ecco le sue parole: "Tante risposte stasera per Allegri, anche se lui non credo che si aspettasse risposte, ma le conferme, da Yildiz, a Cambiaso, Weah, che ha trovato anche il gol".