Tassotti: “Allegri capisce di calcio ed ha una mentalità ultraoffensivista”

La Juventus si appresta a scendere in campo domani contro l'Atalanta nella partita valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri cercheranno la vittoria per rimanere in scia dell'inter in testa alla classifica, coni nerazzurri che hanno due punti di vantaggio sulla squadra di Massimiliano Allegri.