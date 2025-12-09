Tardelli: "Credo che il problema della Juventus non sia solo in campo, ma..."

Marco Tardelli ai microfoni di Rai Sport ha parlato della situazione che sta recentemente vivendo la Juventus di Spalletti: le sue parole

Ai microfoni di Rai Sport Marco Tardelli, ex giocatore della Juventus, ha parlato del recente periodo che stanno attraversando i bianconeri di Luciano Spalletti. Queste le sue dichiarazioni:

“Io credo che il problema della Juventus non sia solo in campo, ma sia negli uffici della società. Io credo che non ci sia il proprietario come c’era una volta alla Juventus. Una volta c’era un uomo che si chiamava Gianni Agnelli, c’era Boniperti, perlomeno nel nostro periodo. Poi ci sono state altre persone che hanno vinto, come Giraudo e Moggi con Umberto Agnelli, che erano sempre lì.

Quando succedeva qualcosa, ti chiamavano in sede e parlavano, ti dicevano cosa fare. Io credo che potrebbe tornare Andrea Agnelli, non so se può tornare. Però ci servirebbe uno come lui, anche se ha commesso degli errori, però era uno che c’era, era della famiglia e c’era. Gli altri non ci sono. Spalletti? Una grande scossa non l’ha data, è riuscito a dare qualcosa di positivo intanto a Koopmeiners. La squadra la sceglie Spalletti. Su questo non ci sono dubbi, perché l’ha sempre fatto. Spalletti era riuscito, insieme alla Juve, a recuperare il risultato sul Napoli. Poi probabilmente c’è stato, secondo me, qualche errore”.