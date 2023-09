Tardelli: “Inter meno determinata. La Juventus dipende da Chiesa”

Intervenuto ai microfoni della Rai, Marco Tardelli ha fatto il quadro del campionato dopo le ultime partite disputate nel turno infrasettimanale. Sull' Inter , caduta in casa contro il Sassuolo , l'ex allenatore non avrebbe cambiato il suo giudizio. I nerazzurri rimarrebbero la squadra più solida e favorita al successo finale del campionato, davanti alla Juventus e alle altre .

Ecco le sue parole: "Non è l'Inter delle 12 sconfitte, è una squadra solida in tutto, questo è scontato. Ho visto che semplicemente, soprattutto in difesa, non c'era la solita determinazione. Juventus? Chiesa è il miglior giocatore della Juve e se riesce a trovare continuità sotto porta probabilmente porterà la Juventus molto in alto".