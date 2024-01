Tardelli: “Inter-Juve scontro decisivo. Io punto sulla squadra di Allegri”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Marco Tardelli ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Juve: "Molto si deciderà nello scontro diretto del 4 febbraio a San Siro. In un derby d’Italia per lo scudetto scendono in campo tutti per vincere. Se le distanze, al netto della partita in meno dell’Inter, rimarranno più o meno queste, beh la sfida di San Siro sarà decisiva soprattutto per la Juventus. Perché se l’Inter dovesse trionfare, la corsa al titolo sarebbe ben indirizzata".