Taibi: “L’assenza più pesante in Milan-Juve è quella di Maignan”

Intervistato a Tv Play, Massimo Taibi ha parlato di come Milan e Juventus arrivano al match di domenica. Entrambe le squadre, tra squalifiche e infortuni, si presenteranno all'incontro privi di pedine importanti. Secondo l'ex portiere quella che però sarebbe più determinante è una di quelle tra le fila rossonere. In particolare, quella dell'estremo difensore Mike Maignan sarebbe più rilevante di quella del centrale Danilo :

"Sono due assenze importanti, ma poi ovviamente il portiere dà input a tutta la difesa, è leader. Danilo è un giocatore importante ma può essere sostituito, il portiere è più difficile, perché trasmette tanto, per il Milan non avere Maignan lo vedo più complicato. Penso che alla fine il Milan possa vincere, sono in forma e in questo momento credo abbia qualcosa in più della Juventus. Poi il calcio è imponderabile".