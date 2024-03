Tacconi: “Non dimenticherò mai l’affetto dei tifosi della Juventus”

Intervistato per La Stampa, Sergio Tacconi ha parlato del suo percorso di guarigione dalla malattia che lo ha costretto per molto tempo al ricovero in ospedale. In particolare, l'ex portiere della Juventus avrebbe parlato della vicinanza per le sue condizioni dei tifosi bianconeri. Ecco le sue parole: "L'affetto dei tifosi? Sì, me l’aspettavo. Ma non potevo immaginare di trovarne così in tanti. Ho scoperto anche tramite la mia famiglia che mentre ero in coma, i tifosi con gli striscioni erano sotto la mia finestra, a incitare il mio nome. Tutto questo non lo dimenticherò mai".