Tacconi: “Juve tra le favorite in Champions. Dybala? Se non vuole restare…”

TORINO- Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, è stato intervistato dai microfoni de IlGiornale: “In un momento del genere senza solldi, senza pubblico, i giocatori e le squadre in generale stanno facendo i miracoli. L’anno prossimo sarà dura soprattutto dalla serie C in giù perché Serie A e serie B, al pelo, si salveranno ma per le altre sarà una catastrofe. Il campionato di A è comunque equilibrato più che mai e incerto. Scudetto? Quest’anno è incerto. Fino all’anno scorso mi potevo sbilanciare un po’ di più verso la Juventus ma quest’anno è più difficile. I bianconeri stanno recuperando e quando li vedo giocare mi divertono, almeno cercano di fare qualcosa di diverso rispetto alle altre. Champions? Penso che sia più decifrabile rispetto al campionato. Io oltre a Juventus e Bayern Monaco non vedo chi altro possa vincerla. Le altre le vedo molto male mentre i tedeschi e i bianconeri sono le due squadre più quadrate. Quindi potrebbe essere una possibilità importante quest’anno”.

Pirlo? Ha già vinto un titolo ed è una cosa ottima. Si tratta sempre di una Supercoppa Italiana e vincerla non fa mai male. Ripeto, vedo la Juventus in netto miglioramento, ha tante alternative a differenza di altre squadre che non hanno la panchina lunga come quella dei bianconeri. Pirlo poi sta lanciando anche qualche giovane come questo Fagioli che in Coppa Italia mi è piaciuto molto. Quindi, bene così per ora, Pirlo sta facendo bene.

Inter-Juve in Coppa? Sarà tutto diverso rispetto al campionato. Una partita del genere non si ripeterà perché la squadra ha carattere ed è in ripresa. Ma poi alla Juventus funziona così: conta vincere. I valori della società sono importanti e lo stimolo è sempre presente. Il motto è: ‘Io ti pago e tu vinci’, questa è filosofisa della società. Il modello Juventus è inimitabile a differenza di altre squadre che fanno tira e molla sui contratti e su altre cose di poco conto. I calciatori sanno che in bianconero devono filare dritto altrimenti quella è la porta e arrivederci. Dybala? Io penso che se lui è contento alla Juventus, bene…Se no se ne può pure andare. Alla Juventus non interessa nulla. Non so se lo venderei ma dico sempre che quando due si amano va tutto bene ma se uno ama e l’altro tradisce vai dall’avvocato e c’è la separazione: molto semplice. Funziona così nella vita e funziona così nel calcio. Non so cosa gli stia succedendo ma io la penso così. Se ha voglia di rimanere sono contento per lui”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<