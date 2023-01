Tacchinardi: “Vialli mi ha sempre aiutato, persona incredibile”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, tramite TMW Radio, ha voluto ricordare Vialli. Ecco le parole: "Per me è una giornata molto triste, se ne va un fratello maggiore. Da quando sono arrivato alla Juve mi ha aiutato a crescere. Mi ha dato tanti consigli, a volte si è arrabbiato con me, ma lo ha fatto per darmi una scossa.