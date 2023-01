Novità Pedullà, Di Maria si muove per un super colpo | Raffica di notizie

La Juventus si prepara per scendere in campo contro l'Udinese alle ore 18 di sabato. Teatro della sfida fra le due compagini bianconere sarà l'Allianz Stadium. La Vecchia Signora vuole proseguire con la striscia di successi (7 consecutivi) e perché no, anche con i clean sheet che hanno portato l'imbattibilità di Szczesny a 682 minuti.