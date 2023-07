Tacchinardi: “Chiesa? Allegri deve avere chiare le idee a livello tattico”

L'ex calciatore e centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere della Sera, ai quali ha prato della squadra di Massimiliano Allegri e dei giocatori presenti nella rosa, con uno sguardo al futuro: "Chiesa? Ci vogliono idee chiare, anche a livello tattico. Se l’impianto di gioco è il 3-5-2, Kostic è più importante di Chiesa. Se invece si decide di esaltare le caratteristiche di Chiesa, allora serve un modulo come il 4-3-3: quando Federico parte da sinistra ed entra dentro il campo, diventa una furia. Ma in passato abbiamo visto un Allegri d’attacco, con quattro punte in campo".