Szczesny vincente con la Polonia: “Vittoria che innalza lo spirito”

Ieri la Polonia ha battuto il Galles a Cardiff, chiudendo il girone di Nations League al terzo posto. Il portiere bianconero ha detto la sua

redazionejuvenews

Ieri sera la Polonia ha battuto per 1-0 in trasferta il Galles, a Cardiff, nell'ultima gara del Gruppo 4 della Lega A di Nations League. A segnare il gol decisivo è stato Swiderski al minuto 57. La nazionale allenata da Michniewicz chiude così il girone al terzo posto con 7 punto, dietro a Olanda (16) e Belgio (10), con i gallesi fanalino di coda (1). Tra i pali della Polonia era titolare Wojciech Szczesny, mentre in attacco Arkadiusz Milik non è sceso in campo.

Dopo il match, il portiere della Juventusha commentato la prestazione ai microfoni della UEFA: "Oggi (ieri, ndr) è stata una battaglia molto fisica. E' stata dura. Hanno cominciato molto bene la partita, in attacco. Abbiamo dovuto scavare a fondo per rimanere in gara e poi centrare il nostro obiettivo. Sapevamo che un pareggio sarebbe andato bene anche per noi, quindi siamo rimasti compatti. Non è stata bella da vedere, ma è stata una buona prestazione di squadra".

Chiusa la Nations League, lo sguardo ora va al Mondiale in Qatar: "La partita di oggi ha aiutato molto, non si vuole retrocedere in Lega B poco prima del Mondiale. Volevamo finire alla grande. Siamo riusciti a ottenere una bella vittoria, importante, che innalzerà lo spirito della squadra".