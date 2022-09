Le probabili formazioni di Ungheria-Italia: per la Juve c’è solo Bonucci

Per anni la Juve è stata la pietra miliare della nazionale italiana di calcio , a partire dal Buffon fino ad arrivare a Marchisio e Pirlo a centrocampo. Ora il nuovo corso aperto da Roberto Mancini vede ancora dei bianconeri in campo come Chiesa e Locatelli , ma il numero di giocatore della Vecchia Signora è notevolmente diminuito. Questa sera contro l'Ungheria potrebbe esserci un solo juventino, Leonardo Bonucci , leader e guida della squadra. Ma quali potrebbero essere le probabili formazioni delle due squadre?

I padroni di casa dopo la grande vittoria per 0-1 contro la Germania si prepara a dare del filo da torcere anche all'Italia. Vincendo o pareggiando, infatti, l'Ungheria si qualificherebbe alla Final Four di Nations League. Il ct Rossi si prepara a schierare i suoi con un 3-4-2-1. In porta Gulacsi, con Lang, Orban e Attila Szalai in difesa. Sulle fasce pronti Fiola e Kerkez, mentre Schafer e Nagy agiranno in mediana. Sulla trequarti spazio a Gazdag e al talento Szoblozai. Unica punta Adam Szalai.