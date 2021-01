Szczesny: “Un altro pezzo di argenteria con questa squadra! Continuiamo così”

TORINO- Pronti via e la Juve riscatta subito il brutto 2-0 subito per mano dell’Inter domenica scorsa. La squadra di Andrea Pirlo, al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, ha sollevato al cielo la nona Supercoppa Italiana della sua storia, portando cos’ a dieci le stagioni consecutive con almeno un trofeo in bacheca. Per superare il Napoli sono bastati, tutti nella ripresa, i gol messi a segno da Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, che hanno sugellato una vittoria meritata per la formazione bianconera.

Come sempre, quando si giocano certe partite con una grande squadra di fronte, ci sono però anche i momenti di sofferenza, ben superati da una Juve apparsa sempre molto unita e ben messa in campo, a differenza di quanto visto a “San Siro” contro la squadra di Antonio Conte. Un’ottima prestazione difensiva evidenziata anche dai miracoli di Wojciech Szczesny, che ha alzato un vero e proprio muro davanti alla sua porta, venendo premiato con un clean sheet che ai campioni d’Italia mancava dallo scorso mese di dicembre.

Il numero uno polacco è stato miracoloso prima sul colpo di testa di Lozano nel primo tempo, quando il messicano aveva bruciato sul tempo Danilo colpendo a botta sicura verso la porta, e poi nella ripresa, quando con una reazione di puro istinto ha respinto con il piede un tiro pericoloso al 94′ minuto, reso insidioso dalla deviazione involontaria di capitan Chiellini. Una grande prestazione per Szczesny, che può così festeggiare con ancora più gioia il suo sesto trofeo da quando è arrivato a Torino. Questo il messaggio dell’ex Arsenal e Roma nel suo ultimo post sui social: “Un altro pezzo di argenteria con questa squadra! Continuiamo così”: