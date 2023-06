Szczesny super con la Polonia: la Federazione lo celebra sui social

La Juventus è in vacanza in attesa della ripresa del lavoro in vista della prossima stagione: i bianconeri si ritroveranno il 10 luglio alla Continassa per iniziare a preparare il nuovo anno, che dovrà sicuramente risultare migliore dei due passati: l'ultima stagione è stata disastrosa per i bianconeri, che cercheranno di rimettersi in carreggiata già dal prossimo anno, per cercare di competere per la vittoria finale del campionato.