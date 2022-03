Szczesny: “Parare un rigore è sempre una bella sensazione”

Il portiere bianconero, protagonista oggi contro la Samp con un penalty parato a Candreva nel secondo tempo, ha parlato ai microfoni di Dazn.

redazionejuvenews

Dopo la vittoria per 3-1 a Genova contro la Sampdoria, Wojciech Szczesny ha parlato ai microfoni di Dazn. Grande protagonista ancora una volta, il portiere ha parato un rigore a Candreva: "Ti dico la verità, sono stato fortunato. Mi aspettavo un rigore centrale e prima di cadere la palla si è mossa dal punto di rigore e ho pensato che non poteva tirare centrale con la palla in quel modo e così ho parato. Non c'era tanto pensiero dietro". Ormai però è uno specialista: "È bello perché noi li studiamo e quando riesci a pararne uno è molto importante ed è sempre una bella sensazione".

Quello di oggi è l'ennesimo risultato utile consecutivo: "Oggi abbiamo fatto bene, abbiamo controllato la partita. È bello. Si dice sempre che vincere aiuta a vincere, quindi bisogna godersi questo momento positivo e cercare di non fermarsi". Unico neo, il gol subito per una punizione deviata: "Un gol del genere può succedere: una punizione con deviazione in gol. Con le punizioni durante una partita si subisce: uno la tira bene e la mette all'incrocio, un altro la tira male e la palla va deviata. Fa male perché mi piace fare i clean sheet, ma l'importante è aver portato a casa i tre punti".

Mercoledì ci sarà il Villarreal in Champions League: "Sarà una partita molto diversa da questa qui, con una squadra brava a fare il possesso palla, però sappiamo come affrontarli e speriamo di poter passare il turno". In chiusura, gli viene chiesto della sua abitudine di farsi docce fredde per darsi la carica: "Ti dico la verità, oggi faceva molto ma molto freddo e c'era vento, mi andrò a fare una doccia molto calda".