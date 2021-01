Svelata la squadra dell’anno su Fifa Ultimate Team: c’è Cristiano Ronaldo, assente Messi

TORINO – L’Electronic Arts ha svelato la squadra dell’anno sul noto videogioco calcistico Fifa 21, nell’ormai famosa modalità del Fifa Ultimate Team. Negli undici calciatori del Team of the Year c’è anche un po’ d’Italia: in attacco, infatti, è presente il campione della Juventus, Cristiano Ronaldo. Gli altri dieci giocatori sono molti del Bayern Monaco (vista la vittoria del Triplete) come Davies, Neuer, Kimmich e Lewandowski. Tra i migliori dell’anno figurano anche Sergio Ramos, Van Dijk, Alexander-Arnord, Bruno Fernandes, De Bruyne e Mbappé. Assente invece, per la prima volta dopo molti anni, Lionel Messi. Da oggi, tutti gli utenti del noto videogioco possono tentare la fortuna aprendo i vari pacchetti disponibili nel gioco per cercare di trovarne almeno uno. Come ha riportato la nota azienda canadese di videogiochi su un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il Team of the Year è stato votato in ben 185 paesi diversi ed ha ricevuto più di 10 milioni di voti. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<