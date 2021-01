Calciomercato Juventus, il vice-Morata e l’idea Isco: circolano voci pesanti

TORINO – Ci apprestiamo a vivere le ultime settimane di calciomercato, durante le quali – come sempre – inizieranno a circolare voci ed indiscrezioni di ogni tipo. La cosa certa è che la Juventus, finora attiva solo con colpi di prospettiva, è chiamata a battere almeno un colpo importante, per non rischiare di avere rimpianti nel corso della seconda parte di stagione. Lo sappiamo bene, soli tre attaccanti sono pochi quando c’è da lottare per vincere su tre fronti. Lo sa bene anche Paratici, che in effetti si è mosso in questa direzione, senza però produrre risultati fino a questo momento.

Cercasi vice-Morata

La scelta della Juve per rinforzare e rimpinguare il proprio pacchetto offensivo è ricaduta su Gianluca Scamacca, gioiello italiano che però il Sassuolo non molla tanto facilmente. Il prezzo è alto, forse troppo per le casse bianconere. Ecco perché, come riferito anche dal noto giornalista Enzo Bucchioni nel suo editoriale per TMW, l’idea della Juventus ora sarebbe quella di trovare una soluzione momentanea per soli sei mesi con un giocatore di esperienza, come l’ex Llorente o lo svincolato Pellé. Valutazioni che proseguiranno nei prossimi giorni alla Continassa, anche perché (come vedremo più avanti) ci sarebbero anche altre piste ancora in piedi per l’attacco bianconero. Ma la sorpresa delle ultime ore è un’altra e riguarda la suggestione Isco.

Idea Isco a sorpresa

Sempre Bucchioni infatti ha riportato anche un’indiscrezione pesante circa il trequartista spagnolo del Real Madrid, vecchio pallino della Juve apprezzatissimo anche da Andrea Pirlo. La voce che arriva dalla Spagna rilancia l’interesse bianconero per Isco, ormai fatto fuori da Zidane. Per questo il Real potrebbe decidere di lasciar partire il 28enne addirittura per soli 15 milioni di euro: una cifra che, se confermata, renderebbe Isco una ghiottissima occasione di mercato per la Juventus. Bucchioni poi sottolinea come in casa bianconera ci sarebbe l’idea di trasformare lo spagnolo in quel regista di centrocampo che tanto manca a Pirlo. Suggestioni e voci di calciomercato, che andranno ovviamente verificate nelle prossime ore. Tornando però al colpo in attacco, come vi abbiamo anticipato poco fa sulla lista della spesa di Paratici sarebbero finiti anche tanti altri nomi importanti. Noi ne abbiamo individuati ben 12: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<