La Superlega non ci sta: “Juve minacciata, abbiamo prove inconfutabili”

La Superlega e A22 "confidano che la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), un'istituzione che merita il massimo rispetto, risolverà la procedura attualmente in corso in modo che i club europei e il calcio in generale possano lavorare in pace e libertà". La sentenza è attesa per il prossimo autunno. Insomma, la Superlega sembra ormai giunta alle sue battute finali. Un progetto nato all'improvviso e spentosi altrettanto velocemente, figlio dell'esigenza di combattere la ricchezza e lo strapotere della Premier League.