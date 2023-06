Dalla Spagna: la Juventus rinuncia alla Superlega, avvisate Barca e Real

Nei prossimi giorni, infatti, verrà ufficializzato il tutto, con l'esclusione definitiva della Vecchia Signora dalla Superlega, creata nel 2021 e smembrata poche ore dopo. Uno dei fautori era stato l'ex presidente Andrea Angelli, che da qualche mese non è più in carica per la Juventus, da qui anche la scelta del nuovo corso di Madama, un colpo di scena inaspettato. Adesso restano solo in sella Barcellona e Real.