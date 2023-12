Superlega, effetto “boom” a Piazza Affari per Juventus e Lazio

L'effetto Superlega si ripercuote anche per le società quotate in borsa. La decisione della Corte d'appello Europea che ha legittimato l'istituzione della nuova competizione non è passata assolutamente inosservate. Da ampie parti questa data verrebbe considerata come potenzialmente rivoluzionaria per il mondo del calcio europeo. In Borsa, le quote di Juventus e Lazio si sono impennate.