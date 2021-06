Superlega: divieto di sanzioni per Juve, Real e Barcellona

Il Ministero di Giustizia svizzero ha informato UEFA e FIFA

Si arricchisce di una nuova puntata la telenovela legata alla Superlega . Stando a quanto riporta in Spagna Cadena Per infatti, il Ministero di Giustizia svizzero avrebbe informato UEFA e FIFA sull'impossibilità di effettuare sanzioni nei confronti dei club "dissidenti" ed ancora impegnati nel progetto della Superlega, ovvero Juventus, Real Madrid e Barcellona . Per il Ministero le sanzioni non sono applicabili fino a quando la vicenda non verrà analizzata: i tre club non potranno essere quindi esclusi dalla Champions League della prossima stagione. Oltre a questo, UEFA e FIFA non potranno emettere misure atte a proibire o limitare la creazione di una competizione, come la Superlega, esterna alle due organizzazioni.

Della Superlega ha parlato anche Andrea Agnelli, durante la conferenza stampa di addio di Fabio Paratici: "Io per molti anni ho cercato di cambiare le competizioni europee dall'interno, ho fatto tutta la gavetta all'interno dell'ECA e della UEFA, abbiamo cercato di cambiare perchè c'erano molti problemi anche prima del COVID. Il sistema concentra però tutti i poteri del calcio alla UEFA, che ha la responsabilità di tutto, anche quello di fare le regole. Questo è limitante. La Superlega è stato un grido di allarme, non un tentativo di colpo di stato, per un sistema che si indirizza verso l'insolvenza. L'accordo dei fondatori della Superlega era legato all'approvazione della competizione dalla UEFA, che da subito ha chiuso con termini offensivi, minacciando rappresaglie contro tre club che non hanno voluto piegarsi alla UEFA stessa. Conoscendo tutti in UEFA so che tutti non pensano le stesse cose, i ricorsi non mutano quello che è il nostro obiettivo, ovvero un dialogo con la UEFA per cambiare il calcio. Tutti gli investitori del calcio affermano che il modello va cambiato, i club che portano soluzioni vengono accusati e demonizzati. Juve, Real e Barcellona vogliono un cambiamento in meglio delle competizioni, e siamo sostenuti da molti addetti ai lavori".