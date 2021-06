Battaglia Superlega, nuovo atto: l’ordinanza del tribunale di Madrid

Il comunicato

Continua a tenere banco la diatriba legata alla questione Superlega, competizione dalla quale Juve, Real Madrid e Barcellona non si sono ancora distaccate. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Confidencial, il tribunale di Madrid ha deliberato un atto con la quale si notifica il divieto di sanzioni da parte di FIFA e UEFA nei confronti delle squadre ancora coinvolte:

"La battaglia giudiziaria della Superlega entra in una nuova fase. Quasi un mese dopo che Manuel Ruiz de Lara, giudice capo del Tribunale n. 17 di Madrid, ha inviato in Svizzera l’ordinanza con le misure cautelari che vietano a FIFA e UEFA di ritorsioni contro i club fondatori del macroprogetto – Real Madrid e Barça, tra gli altri, entrambe le organizzazioni hanno ricevuto ufficialmente notifica di tale risoluzione. Questo passaggio, per quanto possa sembrare un semplice formalismo, ha un enorme significato procedurale. Se l’organismo europeo espelle i club spagnoli dalla Champions League, il magistrato potrebbe decidere di eseguire embarghi o altre sanzioni".